El Intendente de Las Flores no cobrará su sueldo por la “dramática” situación de la comuna

Según explicaron el endeudamiento que enfrenta el municipio alcanza a los 48 millones de pesos ($ 48.000.000) entre Deuda Flotante (28 millones) y Recursos Afectados (20 millones). Se ha pedido auxilio económico al ámbito nacional, mientras se producen ajustes en el Municipio.

La Plata, (InfoGEI).- El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, junto al Secretario de Economía Pablo García Romero, brindaron una conferencia de prensa esta donde informaron el estado económico-financiero en el que la nueva gestión recibió el municipio.

Según publicó el portal Noticias Las Flores, el Intendente comenzó su alocución diciendo “tengo que ser sincero y expresar lo que siento, la situación del municipio es dramática, tanto desde el punto de vista económica financiero sino también desde el punto de vista estructural”.

Según explicaron el endeudamiento que enfrenta el municipio alcanza a los 48 millones de pesos ($ 48.000.000) entre Deuda Flotante (28 millones) y Recursos Afectados (20 millones).

Ya he pedido auxilio económico al ámbito nacional de un monto muy importante y esperemos que llegue para poder aliviarnos y oxigenarnos de esta problemática que tenemos y a su vez poder a comenzar equilibrar las cuentas municipales”, aseguró el jefe comunal

He dispuesto al eliminación total de las horas extras salvo las necesidades de prestación de servicio en emergencia, entre toda la ayuda que brinda el municipio en total son 3400 personas, para eso tenemos que cubrir a eliminar gasto que no son necesarios, entre ellos las horas extras, como otros gastos que no son prioritarios”, continuó.

Además, el Intendente informó la decisión de no percibir sus haberes en este momento y en tal sentido sostuvo, “he presentado al tribunal de cuentas un pedido formal para no percibir el sueldo que me corresponde como intendente, y así tener mayores recursos disponibles para afrontar esta situación de emergencia económica municipal”.

El salario de los trabajadores municipales se va a pagar en el día de hoy para todos los trabajadores de planta y PROCEM, y entre el día de hoy y el fin de año todos aquellos planes de trabajo y capacitación que tiene el municipio”, expresó el mandatario, y agregó “le agradezco a los proveedores que nos tengan paciencia, para que podamos ir cumpliendo con ellos de la manera más adecuada”. (InfoGEI) Mg

Me gusta esto: Me gusta Cargando...