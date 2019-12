Procesan y embargan a ex miembros de la Mesa de Enlace por cortar la ruta 9 en 2008

Así lo dispuso una resolución del Juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, por una protesta que se realizó en 2008 sobre la ruta 9, a la altura de San Pedro. El fallo también alcanza a la ex diputada, Margarita Stolbizer.

La Plata, (InfoGEI).- En marzo de 2008 se desató un conflicto entre productores del agro y el gobierno de Cristina Kirchner por la Resolución 125 que establecía retenciones móviles para los productores agropecuarios. En ese contexto, realizaron una fuerte protesta el 19 de marzo de ese año que implicó el corte de la Ruta Nacional Nº 9 en el kilómetro 150, a la altura de la localidad bonaerense de San Pedro.

Según da cuenta el portal rosarino, Conclusión, ahora, la Justicia reactivó la causa contra los integrantes de la Mesa de Enlace de ese momento y representantes de la oposición, a los que el Juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó y trabó un embargo de 50.000 pesos, “por haber entorpecido el normal funcionamiento de los transportes de tierra con el reclamo”.

Entre los procesados se encuentran Eduardo Buzzi, en aquel momento titular de la Federación Agraria Argentina (FAA); Mario Llambías, ex presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Luciano Miguens, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Hugo Luis Biolcati, ex vicepresidente de esa entidad y Fernando Gioino, ex presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro).

Además, fueron procesados Silvio Etchehum, referente del Sindicato de la Carne; la ex diputada Margarita Stolbizer; la dirigente María del Carmen Alarcón, que en ese momento conformaba el Grupo Pampa Sur, y Raúl Víctores, ex presidente de la Sociedad Rural de San Pedro.

Sobreseimiento y apelación

En 2017 el magistrado había sobreseído a todos los imputados. Sin embargo, tras una apelación que se presentó ante la Cámara de Apelaciones de Rosario, la causa volvió a tomar impulso y se llegó a este procesamiento y embargo.

Como se recordará, la Resolución 125 tenía como objetivo implementar un sistema móvil para las retenciones impositivas a las exportaciones de soja, trigo y maíz. La misma fue rechazada, tras varios días de protesta del campo en todo el país, con el voto “no positivo” del ex vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, durante una maratónica sesión en el Senado. (InfoGEI)Jd

Me gusta esto: Me gusta Cargando...