El Presidente se reunió con representantes de la Asociación Empresaria Argentina

Fernández subrayó que no pretende “un Estado intervencionista, quiero crear un Estado inteligente que equilibre desigualdades en los mercados y que de garantía a los que invierten”.

El presidente afirmó que “el Estado vive una situación fiscal muy compleja” y remarcó que cuando plantea “un mayor esfuerzo a las empresas, al agro, a la industria, es para pagarle a los jubilados. Les pido que me ayuden a construir el futuro”.

No conozco capitalismo sin consumidores. Debemos promover inversiones, protegiendo nuestra industria, porque ustedes producen y dan trabajo, y no hay otro camino que no sea ese”, finalizó.